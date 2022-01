Cher hält sich mit knallhartem Training fit

Erst vor wenigen Jahren hatte Cher für Aufsehen gesorgt, als sie bei den Billboard Music Awards in knappen Kostümen die Bühne stürmte. Einer der hautengen und halb durchsichtigen Bodysuits erinnerte an jenes Outfit, das die Musikerin 1989 im Musikclip zu ihrem Hit „If I Could Turn Back Time“ getragen hatte. Fast 30 Jahre später machte Cher in diesem noch immer eine fantastische Figur!