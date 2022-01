Obersteirerin von Auto erfasst und schwer verletzt

„Ein entgegenkommendes Fahrzeug hat mich geblendet!“ Deswegen übersah Dienstagabend eine Autolenkerin beim Abbiegen eine Fußgängerin, die gerade in Mürzhofen (Stadtgemeinde Kindberg) die Straße überquerte. Die 66-Jährige erlitt bei der Kollision mit dem Pkw eine schwere Gesichtsverletzung. Die Obersteirerin wurde vom Roten Kreuz in das LKH Hochsteiermark in Bruck eingeliefert.