Fallenberg: „Wir waren alle flach wie ein Brett!“

Weltkarriere statt Wiener Laufsteg: Elisabeth Fallenberg ist Österreichs erstes internationales Topmodel, das in den 60er- und 70er-Jahren in keinem Magazin wie „Elle“ fehlen durfte. Eine Ära, geprägt an der Seite von Uschi Obermaier und Twiggy. Im Gespräch blickt sie auf ihre Karriere zurück.