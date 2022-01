Aufschlag im Salzburger Volksgarten

Die Tennis-Spatzen pfiffen es von den Dächern und dürften dabei die richtigen Töne getroffen haben. Der 1. Salzburger Tennis Club (STC) steht vor einer Austragung der „Salzburg Open“. Das Herren-Challenger hat im Juli 2021 auf dem Areal des TC Anif stattgefunden. Mehrere Top-100-Spieler waren vertreten, knapp 137.000 Euro an Preisgeld wurden ausgeschüttet. „Man ist an uns herangetreten“, bestätigt STC-„Präse“ Florian Kreibich auf „Krone“-Anfrage. Hintergrund dürfte ein Eigentümerwechsel am Standort Anif sein. „Es ist eines der größten Tennis-Turniere Österreichs. Wir stehen gerne zur Verfügung. Es wäre eine tolle Sache, wenn das Turnier bei uns ausgetragen wird“, so Kreibich.