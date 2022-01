Nici Schmidhofer „will nichts auf Spiel setzen“

„Du willst nichts auf Spiel setzen“

„Ich bin nicht in der Verfassung wie im November und Dezember, die letzten zweieinhalb Monate waren sehr kräftezehrend“, gab Schmidhofer zu. „Du willst nichts auf Spiel setzen, das ist mir am Donnerstag am Start bewusst geworden“, sagte Schmidhofer, die am Sonntag als Vorläuferin im Super-G ihrer drittplatzierten Teamkollegin Ariane Rädler mit wertvollen Tipps zu einem Olympia-Ticket verhalf. „Ich bin körperlich dort, wo ich sagen muss, da sind meine Grenzen. Ich muss mir eingestehen, dass ich müde bin und nicht so fahren kann, dass richtig gute Ergebnisse herauskommen“, erklärt die Super-G-Weltmeisterin von 2017.