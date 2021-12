Schmidhofer verzichtet auf Start in Val d‘Isere

Skirennläuferin Nicole Schmidhofer wird auf ein Antreten in den Weltcup-Speedrennen am Wochenende in Val d‘Isere verzichten. Die Steirerin wird stattdessen Trainingskilometer sammeln und will im Jänner in Zauchensee (15./16.), Cortina (22./23.) und Garmisch-Partenkirchen (29./30.) mit ansprechenden Leistungen noch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking schaffen. Nach dem „grandiosen“ 15. Platz im Super-G von Lake Louise verlief St. Moritz für sie enttäuschend.