Rodel-Kandidaten haben Olympia-Teilnahme verdient

„Natürlich ist das ärgerlich, aber der Saisonverlauf hat gegen mich gesprochen. Die drei, die nach Peking fliegen werden, haben sich den Start bei Olympia redlich verdient“, sagt Müller ohne Groll. Der 25-Jährige hat aber in dieser Saison noch ein Ziel: Bei der letzten Weltcupstation am Wochenende in St. Moritz noch einmal aufzeigen und seinen zwölften Gesamtrang im Weltcup zu verbessern. Danach wird der Bludenzer Urlaub machen, um die Vorbereitung ab April mit vollen Akkus in Angriff nehmen zu können.