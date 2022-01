82 Tote nach anhaltendem Extremwetter in Südafrika

Anhaltendes Extremwetter mit starken Regenfällen in Südafrika hat bisher mindestens 82 Menschenleben gefordert. Die meisten seien ertrunken, es gab auch tödliche Blitzschläge. In der Stadt Ladysmith waren mehrere Ortsteile teilweise metertief überflutet. Auf der Ostafrika vorgelagerten Insel Madagaskar kamen allein in der Nacht auf Dienstag bei heftigen Regenfällen zehn Menschen ums Leben.