Salzburger verliert durch Betrug 3000 Euro

Der unbekannte Täter kontaktierte den Salzburger und wollte ein Produkt, das der Salzburger im Internet inseriert hatte, erwerben. Über einen Link sollte die Abwicklung stattfinden. Doch kaum gab der Salzburger seine Daten, darunter auch Daten seiner Kreditkarte, unter diesem Link an, brach der Kontakt ab. Der Unbekannte führte mehrere Überweisungen mit der angegebenen Kreditkarte durch und brachte dem Salzburger einen Schaden in der Höhe von mehr als 3000. Der Salzburger erstattete am Montagnachmittag Anzeige.