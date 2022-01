Aufregung in Leibnitz: Planten Schüler Amoklauf?

Polizeihubschrauber, die Spezialeinheit Cobra, zahlreiche schwer bewaffnete uniformierte Polizisten: Helle Aufregung Dienstagfrüh in Leibnitz (Steiermark)! Eine Mutter hatte mit angehört, dass ihr Sohn mit einem Mitschüler angeblich einen Amoklauf an der Neuen Mittelschule plane, und sofort Alarm geschlagen. Es gab zum Glück rasch Entwarnung. Beide Schüler wurden ausfindig gemacht. Waffe hatten sie keine. Einer der beiden ist angeblich ohnehin schon länger in der Psychiatrie.