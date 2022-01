Aggressiver Betrunkener beschimpfte Polizisten

Kurz nach 22 Uhr wurde die Polizei am Montag in die Klagenfurter Innenstadt gerufen, weil dort ein Betrunkener vor einem Wohnhaus herumgeschrien hat. Am Tatort angekommen, trafen die Beamten den sichtlich alkoholisierten Mann (41) vor dem Haus sitzend an. Sie forderten ihn auf, nach Hause zu gehen - jedoch erfolglos.