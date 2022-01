Bovins Erfolgsrezept ist der Wohlfühleffekt

Es läuft bei Boivin in seiner zweiten Ära in Graz. Ganz entscheidend: der Wohlfühleffekt! „Ich fühle mich in Graz wie zuhause. Das war schon bei meinem ersten Zwischenstopp im Jahr 2017 so. Meine Familie hat hier eine zweite Heimat gefunden. Auch meine Kinder fühlen sich pudelwohl“, sagt Boivin, der selbst in seiner Freizeit regelmäßig am Eis zu finden ist: „Mein Sohn Bennett ist zwar erst dreieinhalb, aber er liebt das Eislaufen.“ Ausgestattet mit einer Hockey-Montur und einem 99ers-Dress tritt der Filius dabei in die Fußstapfen seines Vaters. „Er macht sich gar nicht schlecht.“