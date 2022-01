Neue Lokalbahnzüge rollen an

97 Millionen Euro investiert das Land Salzburg in neue Zuggarnituren für die Salzburger Lokalbahn. Der Auftrag erging an das Schweizer Unternehmen Stadler Rails und erfolgte durch einen Zusammenschluss von sechs Partner aus Österreich und Deutschland. Das Gesamtvolumen für die 504 Garnituren beträgt vier Milliarden Euro. „Durch diesen Weg können wir bis zu eine Million Euro pro Fahrzeug sparen“, erklärt Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Ein weiterer Punkt: Hätte man alleine bestellt, wäre es nicht sicher gewesen, ob überhaupt eine Firma Interesse an einem für diese Branche eher kleinen Auftrag hat.