Proll und Co. machen Stimmung gegen Impfpflicht

130 prominente Unterzeichner

In einer Aussendung heißt es, viele der Unterstützer - 130 Prominente und 12.000 sonstige Personen - hätten erstmals den Mut gefasst, sich zur Corona-Politik öffentlich zu äußern. „Der Meinungs- und Konformitätsdruck ist nach wie vor enorm, und es herrscht ein Klima der Angst, wie es bisher in Österreich in der 2. Republik nicht bekannt war.“