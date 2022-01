„Wetten, dass ..?“ kehrt auch 2022 und 2023 zurück

Die Jubiläumsshow kam auch in Österreich auf einen Marktanteil von 42 Prozent. „Dieser Erfolg hat gezeigt, dass eine Familienshow wie ‘Wetten, dass ..?‘ nach wie vor ein generationsübergreifender TV-Event ist. Ich freue mich, dass wir auch 2022 und 2023 wieder jeweils eine Ausgabe der beliebten Hauptabendshow gemeinsam mit dem ZDF und SRF zeigen werden“, unterstrich ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer am Montag in einer Aussendung.