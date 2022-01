Landes-VP setzt auf „Klimaschutz mit Hausverstand“

Das mittelfristige Klimaziel ist im Regierungspakt mit der FPÖ festgelegt: „Bis 2040 soll Oberösterreich ein klimaneutraler Produktions- und Lebensraum werden.“ Dabei stelle aber der Fachkräftemangel in sämtlichen Klimaschutz-relevanten Bereichen einen zentralen Risikofaktor dar, wie Wirtschaftswissenschafter Stefan Fink an Stelzers Seite darlegt. Daher, so der LH, gelte es, „mittels Qualifizierung den Menschen Weiterbildungen zu ermöglichen, damit diese möglichst rasch wieder einer Arbeit nachgehen können“. 25.209 offene Stellen gibt es aktuell in Oberösterreich.