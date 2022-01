Falscher Klick kostete Frau Tausende Euro

Eine 28-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land klickte am Freitag auf einen Link in einer SMS Nachricht, um eine vermeintliche Sperrung ihres Kontos zu vermeiden. Im Glauben, es handle sich um eine Benachrichtigung ihrer Bank, gab die Frau auch ihre Bankdaten weiter. In weiterer Folge wurden von ihrem Konto mehrere Tausend Euro abgebucht, bis der Rahmen des Kontos überschritten war.