Rieser vor Streif-Debüt: „Respekt ist schon da“

Nach Weihnachten erstmals in Bormio dabei

Stefan Rieser vom WSV Dorfgastein durfte nach Weihnachten erstmals in Bormio Weltcup-Luft schnuppern, auf Wunsch von Abfahrtstrainer Sepp Brunner die Trainings bestreiten. Der 23-Jährige hat sich gut präsentiert, war zuletzt auch in Wengen am Start und fuhr erstmals eine interne ÖSV-Qualifikation im Training. Die verpasste der Junioren-Weltmeister im Super G von 2020 gegen Stefan Babinsky knapp.