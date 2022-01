„Kindergarten!“ Schweizer wegen Kriechmayr sauer

Die Teilnahme an den Trainings ist gemäß der vorherrschenden Regel-Interpretation notwendig, um eine Abfahrt zu fahren. Das wischte die FIS am Donnerstagnachmittag jedoch vom Tisch. Renndirektor Markus Waldner erklärte: Ein Läufer müsse nur auf der Startliste für die Trainings stehen - was bei Kriechmayr am Dienstag und Mittwoch der Fall war -, müsse vom Originalstart abfahren, dann könne er sofort abbrechen und es würde als Ersatztraining zählen. Das sei in der Vergangenheit schon bei Athleten, die kurzfristig krank wurden, so praktiziert worden, sagte Waldner.