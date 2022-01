Ab 12.30 Uhr LIVE: Abfahrt der Herren in Wengen

Fans dürfen dem Spektakel entlang der Strecke und im Ziel beiwohnen. Bis zu sechs Spezialisten für Abfahrt und Super-G wollen die ÖSV-Trainer nach China mitnehmen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Wer mit in den Flieger darf, der Ende Jänner Richtung Peking abhebt, entscheidet sich in den kommenden zehn Tagen in Wengen und Kitzbühel. Da wie dort sind zwei Abfahrten angesetzt.