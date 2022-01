Betrug: Post von „Milliardär“ lockt mit Gewinn

„Hallo, mein Name ist Warren E. Buffett, und ich habe beschlossen, 4,5 Millionen Euro an zufällig ausgewählte Personen zu spenden.“ Zur Freude vieler waren dieser Tage derartige Glücksmeldungen in den E-Mail-Eingängen auch zahlreicher Niederösterreicher zu finden. Die vermeintlichen Gewinner sollten sich per Mail bei ihm melden.