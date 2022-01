Erster Tiroler Satellit ins Weltall gestartet

Mit umgebauter Boeing 747 in lichte Höhen

Von Kalifornien aus startete der sechs Kilogramm schwere ADLER-1 am Freitag in lichte Höhen. „Der Start ist nicht mit dem einer Rakete vergleichbar“, beschrieb Grömer. Vielmehr setzte eine umgebaute Boeing 747 in einer Höhe von elf Kilometern eine kleine Trägerrakete (siehe Bild unten) aus, die den Tiroler Satelliten in seine Umlaufbahn in 500 Kilometern Höhe brachte.