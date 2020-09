Schrottsuche im All mit Satelliten Marke Eigenbau

Ambitioniert ist ein Hilfsausdruck für das, was zwei Start-up-Unternehmer und das Österreichische Weltraumforum vorhaben. Im Herbst nächsten Jahres soll ein Mini-Satellit „Made in Austria“ mit dem Namen „Adler 1“ im All auf Schrottsuche gehen. „Captain“ ist Unternehmer Christian Federspiel aus Goldwörth (Oberösterreich).