Ab 10.45 Uhr LIVE: Abfahrt der Damen in Zauchensee

Schmidhofer, Johnson und Shiffrin fehlen

Neben Nicole Schmidhofer („Den Super-G habe ich nach wie vor am Plan“) fehlen am Samstag auch die US-Amerikanerinnen Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin. Johnson, in bisher allen drei Saisonabfahrten Zweite hinter Goggia, passt nach einer im Training erlittenen Knieverletzung. Und während Petra Vlhova nach dem vorzeitigen Gewinn der Slalom-Weltcupkugel in Zauchensee wegen Olympia ihre Speed-Gewöhnung startet, geht Shiffrin den umgekehrten Weg. Nach ihrem Weltrekordsieg im Schladming-Slalom wird sie nun bis Peking offenbar keine Speedrennen mehr fahren.