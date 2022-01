Snowboard: Die neue Kraft unter dem Uhrturm

Bei der Weltcup-Premiere auf der Simonhöhe (Freitag, ab 14 Uhr, live in ORF eins) will der 24-jährige Film- und Videoprofi sowie Firmengründer („Arvideo“) die nächsten Jubelbilder „produzieren“. „Ich nehm den Schwung von den ersten Weltcupsiegen auch in den Riesentorlauf mit.“ In Kärnten fällt die Olympiaentscheidung. Bei den Herren sind Karl, Prommegger, Payer fix, ums vierte Ticket will auch Auner mitreden. Weil bei den Damen Claudia Riegler (ungeimpft) auslässt, könnten nur drei Mädels (Ulbing, Dujmovits, Schöffmann) nominiert werden.