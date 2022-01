Kreuz- und Innenbandriss stoppt Abfahrtshoffnung

Schlechte Nachrichten für Vorarlbergs Skiherren. Der Tschaggunser Simon Fleisch fällt für die restliche Saison aus. Der 21-Jährige war am Mittwoch im zweiten Training zur Europacupabfahrt in Tarvis (It) kurz vor dem Ziel zu Sturz gekommen und hatte sich dabei schwer verletzt - wie eine Untersuchung in der Innsbrucker Uniklinik am Donnerstag ergab.