Erneut Asylwerber in Vorarlberg aufgegriffen

Von den insgesamt 48 kontrollierten Passagieren unterlagen 37 einer aufrechten Gebietsbeschränkung für das Gebiet Baden bei Wien (Niederösterreich). Zwei der Kontrollierten führten keinerlei Reisedokumente oder Aufenthaltskarten mit sich und wurden wegen illegalen Aufenthalts festgenommen. Einer der beiden Männer hatte zudem bis zum Vortag eine Haftstrafe in der Slowakei abgesessen - eine Rückschiebung in das Nachbarland wurde bereits beantragt. In den vergangenen Wochen sind in Vorarlberg immer wieder Asylwerben aufgegriffen worden - ihr Ziel war meist die Schweiz. Sie werden in den Regel nach Niederösterreich zurückgeschickt, zudem setzt es eine Anzeige.