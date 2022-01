Fischbach: 74-Jährige starb bei Zimmerbrand

81-Jährige hatte mehr Glück

Auch in St. Stefan ob Stainz kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand. Vermutlich ein auf dem E-Herd vergessener Wassertopf samt Inhalt löste in der Küche eines Wohnhauses einen Brand aus. Die 81-jährige Besitzerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Nebenraum und wurde durch das akustische Signal des Brandmelders auf den Brand aufmerksam.