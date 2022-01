Dänemark startet mit vierter Impfung

Dänemark, wo bislang rund 55 Prozent aller Einwohner eine dritte Impfung gegen das Coronavirus verabreicht bekommen haben, startet - als erstes Land in Europa - mit dem vierten Stich. Das kündigte Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Mittwochabend an. Vor allem besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen soll diese Möglichkeit, sich gegen Covid-19 zu schützen, geboten werden.