Auch Israel meldet jetzt ersten Omikron-Todesfall

Israel hat den ersten Omikron-Todesfall: In einem Spital in Beersheva ist am Montag ein Mann an der neuartigen Variante des Coronavirus gestorben, obwohl er Medienberichten zufolge doppelt geimpft war. Wie die Behörden mitteilten, hatte der zwischen 60 und 70 Jahre alte Mann verschiedene Vorerkrankungen. Sein Tod sei daher „hauptsächlich auf bestehende Erkrankungen und nicht auf die Atemwegsinfektion durch das Coronavirus zurückzuführen“, hieß es.