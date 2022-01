Musiklehrer muss für Missbrauch 55 Monate büßen

Ein Kriminalfall, in vielerlei Hinsicht leider wie aus dem Lehrbuch: Der mittlerweile 59-Jährige vergriff sich ab 2016 in der Musikschule Neukirchen am Walde an der damals Zwölfjährigen aus einem Nachbarort, die ihn seit Kindesbeinen kannte und ihm vertraute. Er unterrichte das Mädchen im Trompetespielen, berührte es während des Unterrichts unsittlich zwischen den Beinen, an den Brüsten und anderen Körperstellen, so Anwalt Gernot Lehner, der das Opfer juristisch vertritt. „Meine Mandantin erlitt infolge der Übergriffe eine mittelgradige depressive Episode“.