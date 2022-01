Genug gespart: S-Bahn-Ring ist jetzt auf Schiene

Die Idee ist freilich nicht neu – Gleisprojekte dieser Art brauchen viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte an Vorlaufzeit. Darum ist mit der Machbarkeitsstudie, die nun von der Stadt Wien in Auftrag gegeben wurde, auch nur ein erster Schritt in Richtung Entlastung getan. Die Erstellung wird mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen, danach folgt erst die Absegnung durch den Ministerrat, bevor es an die Detailplanung geht. Und dann ist natürlich auch noch die Finanzierung zwischen Stadt und Bund zu klären.