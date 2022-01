Graz-Karlau: Häftling (29) legte Brand in Zelle

Ein 29-jähriger Häftling der Justizanstalt Graz-Karlau hat in der Nacht auf Mittwoch in seiner Zelle die Matratze angezündet. Ein anderer Gefangener in einer Nebenzelle hatte den Qualm wahrgenommen und über die Gegensprechanlage Justizwachebeamte alarmiert, wie die Polizei auf APA-Anfrage mitteilte. Der Häftling wurde aus dem stark verqualmten Raum gerettet und ins Spital gebracht.