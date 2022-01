Demnächst drohen 32.000 Neuinfektionen pro Tag

Der bisherige Rekordwert von 17.000 Neuinfektionen, der am Mittwoch in Österreich verzeichnet wurde, dürfte bereits in den kommenden Tagen pulverisiert werden. Davon ist das Covid-Prognosekonsortium überzeugt. Wahrscheinlich werden spätestens zu Beginn der kommenden Wochen die täglichen Fallzahlen über der Grenze von 20.000 zu liegen kommen, bis zu 30.000 neue Infektionen pro Tag sind demnach möglich.