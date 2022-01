„Flurona“: Erste Doppelinfektion in Österreich

In Österreich ist der erste Fall einer Doppelinfektion mit dem Corona- und dem Influenzavirus diagnostiziert worden, wie das Zentrum für Virologie der Universität Wien am Mittwoch mitteilte. Angesichts der steigenden Infektionszahlen beider Viren in der Bevölkerung ist damit zu rechnen, dass solche gleichzeitigen Infektionen nun häufiger vorkommen werden, hieß es.