„Werden November-Zahlen deutlich überschreiten“

Beatmungsgeräte bei Omikron seltener in Gebrauch

Intensivbetten dürften in der Omikron-Welle weniger in Anspruch genommen werden müssen, auch Beatmungsgeräte würden laut neuer Studiendaten seltener gebraucht. Ob die Spitäler damit erneut an ihre Belastungsgrenzen kommen werden, könne man noch nicht genau sagen. Man fahre hier auf Sicht, sei aber - sowohl im Prognose-Konsortium als auch bei GECKO - besorgt, dass die Auslastung der Intensivstationen noch immer bei über zehn Prozent der Gesamtressourcen liege.