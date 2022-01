Kaiser für die Impfpflicht, Doskozil dagegen!

21 Millionen Euro fließen in das Kärntner Rettungswesen

Rund 21 Millionen Euro fließen in das Kärntner Rettungswesen, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Elf Millionen davon sind der sogenannte Rettungseuro, davon erhält das Rote Kreuz 9,3 Millionen, 85.000 Euro gehen an die Johanniter und 640.000 Euro erhält der Samariterbund. Diese Aufteilung basiert auf der Zahl der Rettungseinsätze.