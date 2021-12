Polit-Überblick: Jeder gegen jeden in Kärnten

ÖVP vs. FPÖ: Schwarz hilft Rot gegen Blau.

Der Klubobmann der VP, Markus Malle, springt Prettner in dem Konflikt zur Seite: „Die FPÖ muss ihr verantwortungsloses Verhalten abstellen, es rächt sich beim hohen Infektionsgeschehen in Kärnten.“ Die FPÖ möge mit Aufklärung im eigenen Klub beginnen, so Malle, der auf die Coronaaffäre um Elisabeth Dieringer-Granza anspielt. Die Mandatarin saß infiziert im Landtag.