Die Steiermark hat 151 Naturdenkmäler verloren

Die Grünen drängen aktuell aber nicht nur auf einen sensibleren Umgang mit Naturdenkmälern, auch in Sachen Roter Liste macht die steirische Oppositionspartei Druck. Mittels neuem Landtagsantrag will man eine Maßnahme gegen das fortschreitende Artensterben in der Steiermark setzen: „Wir fordern, dass die Roten Listen der gefährdeten Arten als rechtswirksames Instrument in den Naturschutz aufgenommen werden, bis jetzt haben diese nämlich keinerlei rechtliche Verbindlichkeit“, weiß Krautwaschl. Heißt: Selbst Arten, die auf der Roten Liste als besonders gefährdet eingestuft werden, stehen nicht automatisch unter gesetzlichem Schutz.