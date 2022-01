Leichtfried: Bundesregierung schuld an Impfpflicht

Leichtfried bringt 500-Euro-Bonus ins Spiel

Der Vorschlag der SPÖ, der rot-weiß-rote Impfscheck, liege am Tisch. „Damit würde jeder dreifach Geimpfte einen Gutschein in Höhe von 500 Euro bekommen. Das wäre ein positiver Anreiz, der die Kaufkraft stärkt, die heimischen Betriebe unterstützt und das Virus bekämpft. Jetzt ist die Regierung am Zug“, so Leichtfried.