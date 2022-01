Streit mit Rendi-Wagner: SPÖ Burgenland legt nach

Rendi-Wagner: „Verhalten Doskozils nicht nützlich“

Für Empörung im Burgenland sorgt vor allem, dass Rendi-Wagner das Verhalten Doskozils als „nicht nützlich“ bezeichnete, weil er vergangene Woche nicht zur Präsidiumsklausur nach Krems kam. Fürst „wundert“ sich, wie er zum „Kurier“ sagte, dass „eine Nichtteilnahme bei einer Veranstaltung, bei der Doskozil nicht Mitglied ist, zu so einer großen Sache werden kann“. Der Landeshauptmann sei am Dienstag bei einem Sprechtag in Oberwart gewesen und habe noch andere Termine gehabt.