Mehr als 1,4 Millionen Neuinfektionen in den USA

In den USA droht auch ein Hospitalisierungsrekord. Mit Stand Montag waren 141.385 Corona-Infizierte stationär in Klinken untergebracht, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorging. Damit ist man derzeit nur knapp unter der Höchstmarke von rund 142.000 belegten Krankenhausbetten Mitte Jänner vergangenen Jahres. Laut der Prognose der Gesundheitsbehörde CDC dürfte die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Infizierten in den kommenden Wochen weiter steigen.