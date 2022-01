Kanada: Alkohol und Cannabis nur noch für Geimpfte

Die Verschärfung beim Kauf von Alkohol- und Cannabiskauf soll keine einmalige Aktion sein. Künftig soll nämlich auch für andere nicht lebensnotwendige Dienstleistungen ein gültiger Impfpass als Voraussetzung gelten. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Quebec derzeit bei etwa 1400, in ganz Kanada liegt sie bei 745. In Kanada sind 77,5 Prozent vollständig geimpft und 23,5 haben bereits die dritte Dosis erhalten - die Provinz Quebec geht sogar von einer Impfquote von 90 Prozent aus.