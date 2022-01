Brand beim Heizen: 92-jährige Frau wurde gerettet

Brenzlige Situation am Sonntagabend in St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld. Eine 92-Jährige wollte gerade ihren Holzofen weiter befeuern, als plötzlich starker Funkenflug auftrat. Ein Wohnungsbrand war die Folge. Ein Anrainer bemerkte glücklicherweise das Drama und alarmierte die Feuerwehr – Frau gerettet!