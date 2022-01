Ein Abwehrtalent kehrt heim

Koller war bislang Teil des Profikaders der Admira und lief einmal in der Bundesliga sowie vielfach in der Regionalliga Ost auf. Zudem wurde er in den vergangenen Jahren rund 20 Mal in Nachwuchs-Nationalteams des ÖFB eingesetzt. Für den gebürtigen Grazer ist dieser Transfer auch eine Heimkehr: In seiner Jugend spielte er für die GAK Juniors. „Ich freue mich sehr, nach Graz-Weinzödl zurückzukehren und bin stolz, in Zukunft wieder das rote GAK-Trikot tragen zu dürfen,“ betont Koller.