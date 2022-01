Geist des Karwendels: Likör mit besonderer Note

Heute steht der gar nicht mehr kleine Bub in einer Halle in der ehemaligen Kaserne in Hall. Hier produziert Michael Moser gemeinsam mit Max Obergruber seinen „Zapfenstreich“. Ein Latschenlikör, dessen wichtigste Zutat aus dem Karwendel stammt. „Wir sind die Einzigen, die eine Erlaubnis zum Sammeln der Zapfen im Naturpark erhalten haben – nur zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Gebiet“, erklärt Moser nicht ohne Stolz.