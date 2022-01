Uganda: Kinder nach 83 Wochen wieder in der Schule

„Wochenlange Schulschließungen haben ganz dramatische Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, nicht nur in Österreich, sondern weltweit“, betonte Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf, am Montag in einer Aussendung. „Nicht nur auf den Bildungsfortschritt, sondern ganz besonders auch auf ihre psychosoziale Situation. Die Entwicklung von Kindern steht während einer Schulschließung nicht still, die verlorene Zeit kann in sehr vielen Bereichen nicht wieder aufgeholt werden“, warnte Moser. Aktuell betreibt SOS-Kinderdorf vier Einrichtungen in Uganda, darunter auch in der Flüchtlingssiedlung Rwamwanja in der Grenzregion zur benachbarten Demokratischen Republik Kongo.