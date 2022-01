Primärversorgungszentrum in Grüner Mitte öffnet

Der Primärversorgungseinheit in der Hamerlingstraße ging eine lange und intensive Vorbereitungszeit voraus. In den vergangenen Monaten wurden die Räumlichkeiten mit Hilfe der „elisabethinen linz-wien wohnen & leben GmbH“, die auch für das Management des Zentrums verantwortlich ist, adaptiert. Nun ist alles fertig, kann es am Mittwoch endlich losgehen. „Wir wollen mit unserem jungen, dynamischen Team eine exzellente medizinische Basisversorgung im niedergelassenen Bereich gewährleisten.“ Mit dieser Vision gehen Stefanie Bitter, Birgit Kässmann, Moritz Mikschl, Wolfgang Popp und Barbara Rechberger an den Start.