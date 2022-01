Leichter Optimismus für Osttirols Wintersaison

Die warmen Temperaturen und viele Verordnungen machen sich auch in der Buchungslage in Osttirol bemerkbar. Der Start in die Saison war verhalten bis gut, wie Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol (TVBO), berichtet. Viele Stornierungen wurden durch Neubuchungen ausgeglichen - es bleibt ein Minus von rund 20 Prozent. 2022 stehen dem TVBO knapp acht Millionen Euro zur Verfügung.