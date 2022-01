Kleines Museum für Fundstücke an der A4 & A6

Geplant ist die Ausstellung im Gemeindeamt in Bruckneudorf in zwei Räumen. Die Vitrinen sind bereits eingetroffen. Geht es nach den Mitgliedern des Projektteams, wird die Schau bis spätestens Herbst fertig und für alle Interessierten zugänglich sein. Zu sehen wird es einiges geben. Denn die Grabungen haben gezeigt, dass hier bereits in der Bronzezeit Menschen angesiedelt waren. Funde gibt es aber auch aus der keltischen Phase, aus der Römerzeit und von den Awaren.